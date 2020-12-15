شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لسباق أريلة الشراعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تنظيم سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً أحد يومي الجمعة أو السبت المقبلين، وأكد النادي أن حالة الطقس التي سيتم التعرف اليها هي التي ستحدد الموعد بدقة. وكان السباق الذي يقام لمسافة 22 ميلاً بحرياً، قد تم تأجيله من السبت الماضي نظراً لسوء حالة الطقس. ويقام السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وستشهد المنافسات مشاركة كبيرة من البحارة من مختلف أنحاء الدولة، لاسيما أن السباق هو الأول لفئة 60 قدماً بعد العودة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا. وخصص النادي جوائز مالية قيمة للفائزين وكذلك المشاركين في المنافسات تصل إلى ثلاثة ملايين درهم وثلاثة سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى وذلك لتحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل التراثي البحري الكبير.

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