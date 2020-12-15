شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يكسب خورفكان وشباب الأهلي يفوز على الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

واصل نادي الحمرية صحوته وتألقه بقيادة مدربه الجديد الهولندي من أصول مغربية خالد حمداوي، وفض الاشتباك والشراكة في النقاط بينه وبين خورفكان بالتفوق عليه 4-2 ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كرة قدم الصالات، وتغلب شباب الأهلي على مستضيفه نادي الظفرة 5-4، وتعادل نادي مليحة مع ضيفه دبا الحصن 2-2. ويذكر أن فريق نادي مليحة يعاني نقصاً كبيراً في صفوفه بداعي الإصابات منذ بداية الدوري. وكان الشارقة حقق الفوز الأول في الدوري على حساب مستضيفه اتحاد كلباء 2-1، وانتهت موقعة قمة الأسبوع بتغلب النصر على مستضيفه البطائح 4-3 بعد أن قدم الفريقان واحدة من أجمل مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كرة قدم الصالات، ليحافظ العميد على الانفراد بالصدارة برصيد 13 نقطة، وقفز شباب الأهلي الى المركز الثاني برصيد 12 نقطة وتراجع البطائح إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط وظل دبا الحصن رابعاً برصيد 8 نقاط، وصعد الحمرية إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط تاركاً اتحاد كلباء وخورفكان والشارقة في المراكز السادس والسابع والثامن برصيد 4 نقاط لكل منهم، والظفرة ومليحة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 3 نقاط لكل. وتجمع مباريات الجولة السادسة من الدوري بين دبا الحصن وضيفه الحمرية، ويحل اتحاد كلباء ضيفاً على شباب الأهلي في الممزر يوم الجمعة، ويلتقي الظفرة مع ضيفه البطائح وخورفكان مع الشارقة ويلتقي النصر مع مليحة على ملعب صالة راشد بن حمدان في القلعة الزرقاء يوم السبت القادم.