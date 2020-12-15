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شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء النائب مرزوق الغان رئيسا للمجلس بعد تصويت سري، نافسه خلاله النائب بدر الحميدي على المنصب.
وصوت لمرزوق الغانم 33 نائبا، مقابل 28 نائبا، و3 أصوات لاغية، من مجموع 64 يحق لهم التصويت هم نواب المجلس الخمسون وأعضاء الحكومة.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين نواب المعارضة في البرلمان ورئيس الجلسة النائب الأكبر سنا حمد الهرشاني.
واعترض النواب المعارضون على إجراءات انتخاب رئيس المجلس؛ وخاصة علنية التصويت، وهو الاعتراض الذي قبله حمد الهرشاني.
وستشهد الجلسة المستمرة حتى الآن انتخاب نائب لرئيس المجلس، وأمين السر، ورؤساء اللجان البرلمانية.
وكان الغانم رئيسا لدروتين ماضيتين للمجلس، وفاز كنائب في الانتخابات التي أجريت نوفمبر الماضي وتنافس خلالها أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، و43 نائبا من مجلس 2016، على خمسين مقعدا.
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