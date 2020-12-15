شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إعادة انتخاب "الغانم" رئيساً لمجلس الأمة الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أعاد مجلس الأمة في الكويت انتخاب مرزوق الغانم رئيساً له، بعد حصوله على 33 صوتاً، مقابل 28 صوتاً لبدر ناصر الحميدي وبطلان 3 أوراق.

وبدأ مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، في أولى جلساته للفصل التشريعي السادس عشر، أعماله بالجلسة الافتتاحية وأداء النواب اليمين الدستورية.