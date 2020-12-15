شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تعيد فتح المدارس وسط مخاوف من تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثا ء أن مجلس الوزراء الفلبيني بقيادة الرئيس رودريجو دوتيرتي وافق على توصية بإعادة التلاميذ فعليا إلى عدد من الفصول الدراسية في بعض المدارس خلال شهر يناير، حسبما قال المتحدث الرئاسي هاري روكي ليل الاثنين.
وقال روكي إنه لن يُطلب من الطلاب الذهاب إلى المدارس ما لم يسمح لهم الوالدين بذلك.
وتم اتخاذ القرار رغم تحذيرات الحكومة وخبراء الصحة من زيادة كبيرة محتملة في الإصابات بسبب التجمعات العائلية خلال عطلة عيد الميلاد.
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