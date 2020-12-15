انتحار شخص بعد قتل والدته وزوجته وإصابة والده في البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار شخص بعد قتل والدته وزوجته واصابة والده في محافظة البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً انتحر باطلاق النار على نفسه من مسدس، اليوم الثلاثاء بعد قتل والدته وزوجته واصابة والده في حي الزيتون بمحافظة البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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