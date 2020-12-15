لقاء فلكي مهمّ... ما الّذي يخبئه الشهر الأخير من عام 2020 ؟

حدث مهم جاً ولا سيما تاريخي مع بداية فصل الشتاء، تكشف عنه عالمة الفلك جاكلين عقيقي. لأول مرة منذ 8 قرون العالم يترقب "لقاء فلكيا" سيراه الجميع. هذا الحدث يؤثر مباشرة على الكرة الارضية، وسيسبب بعمليات عسكرية حاسمة وحوادث عنف على وسائل النقل في البحر وفي المطارات وعلى الطائرات. كما يسبب بالعنف والاغتيالات والانفجارات في الفترة الواقعة بين 21 و25 كانون الاول ديسمبر 2020.

يسجل هذا الشهر اقتراب كوكبي المشتري وزُحل من بعضهما البعض، في 21 من كانون الأول المقبل، إلى درجة كبيرة لم تسجل منذ نحو 800 سنة.

وبدأ الكوكبان يقتربان من بعضهما البعض، منذ الصيف الماضي، ومن المرتقب أن يظهرا في وقت لاحق، وقد صارت المسافة الفاصلة بينهما أقل من مسافة القمر الكامل.

كما ان هذين الكوكبين سيبلغان هذه الدرجة من القرب، مباشرة بعد غروب الشمس، عند حدوث الانقلاب الشتوي.

ويرتقب أن يكون هذا المشهد مرئيا من أي نقطة على كوكب الأرض، لكن من يوجدون عند خط الاستواء سيكونون أكثر قدرة على رصده.

وفي اوروبا سيكون الكوكبان قريبين من الأفق، بعد ساعة من غروب الشمس، وسيصبح هذا الرصد بالتلسكوب ممكنا بين 16 و25 من كانون الأول المقبل.