شكرا لقرائتكم اليمن.. مقتل عنصر من تنظيم القاعدة شمال مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل، مساء الاثنين، عنصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في قصف شنته طائرة من دون طيار، يعتقد أنها أميركية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب إن "طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية، شنت غارة على أحد عناصر القاعدة أثناء مروره على متن دراجة نارية في منطقة البطحاء بعزلة حصون آل جلال في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب"، وفق وكالة "سبوتنيك".

كما أضاف المصدر أن "الغارة الجوية أسفرت عن مقتل العنصر المستهدف واحتراق دراجته دون التعرف على هويته".

وفي 27 أكتوبر الماضي، أدى قصف مماثل استهدف سيارة لـ"القاعدة" في منطقة عرق آل شبوان بمديرية الوادي، إلى مقتل عنصرين تابعين للتنظيم الإرهابي.

يذكر أن طائرات من دون طيار أميركية تنفذ بين الحين والآخر غارات تستهدف قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في اليمن الذي ينشط في عدد من المناطق في البلاد.