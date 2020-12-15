شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن عن مؤتمر دولى فى مارس لحوار الأديان بحضور شخصيات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد مؤتمر دولى فى شهر مارس المقبل، حول " حوار الأديان والحضارات والثقافات"، ولا نستهدف استضافة علماء دين فقط، بل سيتم استضافة شخصيات من مختلف الفئات والديانات للوصول للهدف المنشود".

وطالب جمعة، خلال كلمته اليوم بالندوة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاعلان عن إطلاق مبادرة " بناء الوعى واستقلال الدول2021 "، تشديد الرقابة على دور النشر، قائلا:" ليس من المعقول ان يكون هناك بعض الكتب المأدلجة التى يتم طباعتها لقيادات إخوانية".

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة ن تكون هناك آلية لوقف نشر الكتب غير الآمنة والتى تحمل افكار غير سليمة، مؤكدا أن مواجهة التحديات تتطلب تضافر الجهود جميعها بداية من الإعلام، رجال الفكر والثقافة والسياسة والنواب، للوصول للأهداف المنشودة، وأن التواصل المباشر مع المواطنين أهم وأبرز الأسلحة للقضاء على الأفكار الهدامة.