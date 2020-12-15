شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تقر اتفاقية قرض بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد ناقشت الاتفاقية من قبل وانتهت فى تقريرها إلى عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية للدستور والقانون، وأن طريقة إقراها تخضع للبرلمان.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 197، على أن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.