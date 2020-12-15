شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" توافق على منح التزام تمويل الميناء الجاف بأكتوبر بمشاركة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأقرت اللجنة مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، وجاء نصه كالتالي:

المادة الأولى

يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة واعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدى إليكتريك - دى بى شنكر - السويدى للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه

المادة الثانية

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلى للميناء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.