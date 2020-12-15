بولندا تسجل 6907 إصابات جديدة بكورونا

سجلت بولندا 6 آلاف و907 حالات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و147 ألفًا و446 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البولندية، وفقًا لراديو بولندا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 349 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 23 ألفًا و309 حالات.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس

بلغ 879 ألفًا و748 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 10 آلاف و593 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونًا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف

وفاة و16.5 مليون إصابة

- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة