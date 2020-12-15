مرزوق الغانم رئيس لمجلس الأمة الكويتي



فاز مرزوق الغانم برئاسة مجلس الامة على منافسه بدر الحميدي

يذكر ان الســيرة الذاتيـــة لمرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة هي كالتالي

مرزوق على محمد ثنيان الغانم 3 نوفمبر 1968 متزوج و له أربعة أولاد بكالوريوس هندسة ميكانيكية – امتياز مع مرتبة الشرف – جامعة سياتل –



الولايات المتحدة الأمريكية

البيانات الشخصية :

الاســـــــــــــــــــم : مواليـــــــــــــــــد : الحالة الاجتماعية : المؤهــــل العلمي :

الخبرات البرلمانية :

 رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر 2016  رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2013  عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2012 

عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009 عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر 2008  عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الحادي عشر 2006اللجان البرلمانية والدولية : رئيس الاتحاد البرلماني العربي 2013-2016  رئيس اتحاد مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة لدول مجلس التعاون.  رئيس المجموعة العربية الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية2012 نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي 2011 / 2012 عضو في البرلمان العربي الانتقالي 2007 / 2011  وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية 2011 رئيس لجنة الشئون الخارجية 2009  عضو اللجنة المالية والاقتصادية 2006 / 2008 / 2009  عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي 2012 / 2009  عضو لجنة البيئة والطاقة النووية 2012/2009  عضو لجنة الرد على الخطاب الأميري 2008 / 2009  مقرر لجنة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة مواطن أثناء التحقيق 2009  رئيس لجنة الشباب والرياضة 2006 / 2008  عضو لجنة حماية الأموال العامة 2006الخــبرات العامـــة : الرئيس الفخري لنادي الكويت الرياضي 2012  رئيس نادي الكويت الرياضي من 2002 لغاية 2008  عضو جمعية المهندسين الكويتية  عضو جمعية المهندسين الميكانيكيين