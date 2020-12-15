مقتل نائب رئيس مجلس إقليم جور الأفغاني في انفجار عبوة مغناطيسية

أعلن مسئولون أفغان اليوم الثلاثاء، مقتل نائب رئيس مجلس إقليم جور في انفجار عبوة مغناطيسية، وإصابة عضو آخر بالمجلس، وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن الانفجار وقع في مدينة "فيروز كوه" عاصمة إقليم جور بوسط البلاد، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار ، الذي يعد الثاني الذي تشهده افغانستان اليوم.

يشار إلى أن نائب حاكم العاصمة كابول محبوب الله محبي لقي مصرعه اليوم برفقة سكرتيره الخاص، وأصيب إثنان من حراسه الشخصيين جراء انفجار قنبلة بمنطقة "ماكرورايان" في العاصمة الأفغانية.

وأفاد مسئولون بالشرطة المحلية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بمقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، وذلك جراء تعرضهم لهجوم مسلح بمنطقة "بجرامي" بالعاصمة كابول.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الحادث وقع

حوالي الساعة السادسة والنصف ًبالتوقيت المحلي في قرية "بوتخاك"، حيث تعرض رجال الشرطة لإطلاق نار من مسلحين مجهولين.ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا

الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".

وأكد مسئولون أفغان، يوم الإثنين، مقتل إمام مسجد في منطقة لاش جوين على يد حركة "طالبان" الإرهابية بمدينة فراه عاصمة ولاية فراه جنوب غربي البلاد.

ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن حركة طالبان أطلقت النيران صوب إمام فراه بعد انتهاء صلاة العشاء مساء أمس الأحد.