كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة احتراق أربعة قوارب صيد في ميناء إيراني اندلعت نيران في أربعة قوارب صيد كبيرة في ميناء كنارك الإيراني جنوب إيران، اليوم الثلاثاء. وقال محافظ مدينة كنارك إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران بمساعدة مروحيات، حيث التهمت النيران ثلاثة قوارب، فيما تعرض قارب رابع لأضرار جزئية.

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