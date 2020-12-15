العثور على جثة عشريني وضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة ضواحي بني ملال

اهتز سكان منطقة اغرم لعلام، ضواحي إقليم بني ملال، ليلة أمس الاثنين/الثلاثاء، على وقع انتحار أحد الشبان بطريقة مؤلمة داخل منزله.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الشاب، البالغ من العمر 23 سنة، عثر على جثته معلقة بواسطة حبل داخل مزله، بعدما وضع حدا لحياته لأسباب غير معروفة، إلى حدود الساعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة.
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