السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وقالت الوزارة، إن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، يشمل جميع المواطنين السعوديين، والمقيمين، ابتداء من اليوم.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن لقاح فيروس كورونا “فايزر” آمن، وقد خضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته، مضيفا: “نتفهم وجود المخاوف حول لقاحات كورونا”، مؤكدا أن “الجهات الرسمية همها سلامة الجميع”.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا في المملكة، ووصل إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 6048 حالة، كما تم تسجيل 202 حالة شفاء جديدة، وبلغ إجمالي التعافي 350,549 حالة.

وقال المتحدث نفس إنه للمرة الأولى، منذ أشهر، تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، فيما وصل إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 359,888 حالة، مسجلا تراجعا ملحوظا في الحالات الحرجة بكورونا في السعودية حيث بلغت اليوم 499 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة بكورونا 3291 حالة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن فيروس كورونا ينحسر في السعودية لافتة الانتباه إلى أن جميع مؤشرات كورونا في السعودية في منحنى إيجابي، وهناك تراجع في الحالات، والإصابات.