“الكراندي طوطو” نجم “سبوتيفاي” لسنة 2020

تفوق مغني الراب ” الكراندي طوطو” على جميع مغنيي الراب، في تصنيف منصة الموسيقى “سبوتيفاي”، محتلا المركز الأول بين الأفضل لسنة 2020.

وأعلنت منصة سبوتيفاي أن “طوطو” حصد، خلال السنة المشرفة على نهايتها، 20.3 مليون استماع، دام 958.2 ألف ساعة.

وأضافت المنصة المختصة في الموسيقى أن 1.2 مليون مستمع، يوزعون على 92 دولة، استمتعوا لأغاني “طوطو”، واسمه الحقيقي طه فحصي.

وأمضى “الكراندي طوطو”، سنة فنية ناجحة، انطلقت بكليب” hors série”، واستمرت مع “love nwantiti “، ثم باقي أغانيه “confiné”، و”halla halla “.