العراق.. انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استهداف خمس عبوات ناسفة مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.



وقالت الخلية، وفقا للعين، إن "مديرية مكافحة المتفجرات تتمكن من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الأطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها كانتا موضوعتين بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية، ما أدى إلى أضرار مادية فقط".

وأضافت أن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع 60 أمام أحد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرارا مادية".

وتابعت: "كما انفجرت عبوة لاصقة في منطقة حي العدل أسفل سيارة مدنية لأحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية".

وأوضحت أنه "في منطقة العامرية انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب أحد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت إلى أضرار مادية أيضاً".