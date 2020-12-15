المجمع الانتخابي يؤكد فوز بايدن بالرئاسة الأميركية

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

صوت المجمع الانتخابي الأميركي، الاثنين، لصالح تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب التشكيك في نتيجة الانتخابات.



وتم تأكيد فوز بايدن بعد أن منحه أعضاء المجمع الانتخابي في ولاية كاليفورنيا أصواتهم البالغ عددها 55 صوتاً، ليحصل بذلك على أكثر من 270صوتاً، اللازمة للفوز بالرئاسة.

وحصل بايدن إجمالاً على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتاً لترامب. واعتمدت جميع الولايات نتائجها الخاصة بانتخابات الثالث من نوفمبر.

ويقوم نظام المجمع الانتخابي بتوزيع 538 صوتاً على الولايات بناء على حجم السكان. والفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أكثر من 270 صوتاً انتخابياً.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين في 20 يناير. وحتى الآن لم يعرض ترامب الاجتماع مع بايدن لكن إدارته بدأت تعمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.