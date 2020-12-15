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الصومال تقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

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أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا. وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية إن الحكومة دعت جميع دبلوماسييها المتواجدين في كينيا للعودة إلى الوطن ، في حين أمرت بمغادرة الدبلوماسيين الكينيين البلاد في غضون 7 أيام. .

وجاء في بيان الحكومة "تنظر الحكومة الاتحادية إلى الشعب الكيني على أنه شعب يحب السلام والتعايش بين شعوب المنطقة ، وله علاقات عميقة مع الشعب الصومالي تقوم على حسن الجوار والتعاون، لكن قيادة الحكومة الكينية تعمل اليوم على إبعاد الشعبين اللذين تربطهما المصالح المشتركة".".

وأضاف البيان " قرار الحكومة جاء ردًا على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة بلادنا".

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