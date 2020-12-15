شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. العالم يبدأ مرحلة التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا» في عدد من الدول، لطي صفحة مؤلمة عاشها العالم طوال عام 2020 ، حيث نظمت بريطانيا أول حملة تطعيم تلتها الولايات المتحدة أكثر البلدان تضرراً من الوباء، فيما تطلق فرنسا استراتيجية فحوصات واسعة في بعض المدن.

كما بدأت كندا أمس في تلقي التطعيم ، وتعتزم إيطاليا إقامة مراكز على هيئة زهرة الربيع في الساحات لتوزيع اللقاح، وذلك ضمن حملة تنطلق الشهر المقبل. وصمم المراكز التي تأخذ هيئة زهرة الربيع، الفنان المعماري ستيفانو بويري

وفي البرازيل، كشفت الحكومة عن خطتها لتوفير لقاحات ضد كوفيد-19، وأعلنت أن الهدف المبدئي هو تطعيم 51 مليون شخص، أو نحو ربع السكان، في النصف الأول من العام المقبل. وتقول الخطة إن 70% من السكان بحاجة إلى التطعيم لوقف انتشار الفيروس.

وفي روسيا أعلن مركز جامليا أن اللقاح “سبوتنيك V” فعال بنسبة 96% ولمدة لا تقل عن عامين، مشيرا إلى أن هذا الأرقام بحاجة إلى تأكيد عن طريق الاختبارات.