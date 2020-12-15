شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج كثيفة تُعطل القطارات والحافلات في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

ضربت ثلوج كثيفة جزيرة هوكايدو بشمالي اليابان، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى توقف عشرات من خدمات القطارات، وفقا لشركة هوكايدو للسكك الحديدية.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" أن السبل تقطعت بالركاب في محطة إيواميزاوا بالجزيرة، حيث تم تعليق خدمات الحافلات والقطارات بشكل مؤقت بسبب الثلوج الكثيفة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية استمرار تساقط الثلوج الكثيفة لتغطي هوكايدو وساحل بحر اليابان حتى يوم الخميس.