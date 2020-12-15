التضخم في السعودية يرتفع 5.8% على أساس سنوي بفعل ارتفاع أسعار الغذاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كشفت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 5.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام فيما لم يطرأ تغير على المؤشر على أساس شهري.

وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام في ظل تراجع أسعار النفط فيما حدت القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا من الطلب العالمي على النفط الخام وألحقت ضررا بالنشاط المحلي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء "مع التسليم بأن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى 15 بالمئة في يوليو تموز 2020 كان لها تأثير شامل على أسعار المستهلكين في أنحاء المملكة، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين جاء بشكل أساسي من زيادة في أسعار الأغذية والمشروبات (+13.0 بالمئة) والنقل (+8.0 بالمئة)".

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وقالت الهيئة إن زيادة أسعار الغذاء هي العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر.

وأضافت "كانت الزيادة ملحوظة على وجه الخصوص في أسعار اللحوم (+14.8 بالمئة)والخضروات (+22.2 بالمئة)".

وساهم رفع ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث، لكن خبراء اقتصاد قالوا إن هذا سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على الأرجح.