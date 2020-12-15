"إسعاف دبي" تتسلم مركبة متطورة للعناية بالقلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مركبة إسعافية متطورة (وحدة العناية بالقلب) لتنضم إلى أسطول المؤسسة التخصصي، بالإضافة إلى توفير نقطة إسعافية مجهزة في مقر المستشفى الأمريكي لتكون بتصرف المؤسسة لتسهيل عمل فنيي الطب الطارئ والمسعفين، ويأتي الدعم في إطار تطوير التعاون وتعزيز التنسيق بين الجانبين في نقل الحالات المرضية والإصابات إلى المستشفى وفقاً لشروط ومعايير تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضي.



وكان في استقبال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والوفد المرافق له، شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المجموعة المالكة للمستشفى الأمريكي دبي يرافقه عدد من المسؤولين والأطباء.

وأكد خليفة بن دراي حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء، سواء من الجهات الحكومية أو المستشفيات الخاصة التي ترتبط باتفاقات تعاون مع المؤسسة في مجال نقل المرضى. وأوضح أن مصلحة المريض هي أهم ما يحكم العمل الإسعافي من ناحية المستشفى التي يتم نقل المريض أو المصاب إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة وسرعة الاستجابة ورغبة ذوي المريض أو المصاب، مؤكداً على سعي المؤسسة الدائم على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الإسعافية وسرعة الاستجابة بهدف تحقيق الغاية النبيلة وهي إنقاذ الأرواح.