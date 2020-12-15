شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال في الأردن بقوة 9ر3 درجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن مرصد الزلازل الأردني رصد هزة أرضية بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر شمال شرق العقبة فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الهزة ضربت منطقة شمال شرق مدينة العقبة عند الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المرصد فإن الهزة وقعت على عمق 12 كيلومترا، وشعر بها سكان مناطق جنوب المملكة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سكان مدينة إيلات جنوب إسرائيل شعروا أيضا بالهزة

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