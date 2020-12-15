شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للتسوّق يتيح الفوز بسيارة رياضية خارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة W Motors للسيارات ومقرها الإمارات: إن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اختارتها كشريك لمهرجان دبي للتسوق القادم 2021. وسيشهد التعاون قيام شركة W Motors بتقديم سيارة Fenyr SuperSport لفائز واحد محظوظ كجزء من سحوبات مهرجان دبي للتسوق 2021 للسيارة الرياضية، ما يجعلها الجائزة الأكثر قيمة على الإطلاق في تاريخ المهرجان.

وكعلامة تجارية محلية، تأسست W Motors في عام 2012 بجهود رالف دباس، ومنذ ذلك الحين وهي تتطور نحو الأفضل. حيث أنتجت الشركة سيارتين خارقتين، Fenyr SuperSport وLykan HyperSport - وبفضلها تمكّنت الشركة من تصدّر النجومية العالمية مع ظهورها بدور سيارة البطولة في Fast & Furious 7، وأطلقت سيارة Muse الرائدة ذاتية القيادة بالكامل، كما وطوّرت السيارة الأمنية الأكثر تقدماً في العالم Ghiath Beast Patrol لشرطة دبي. وقامت شركة W Motors مؤخراً بوضع حجر الأساس لمنشأة السيارات، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والواقعة في واحة دبي للسيليكون.

وقال دباس: «إنها لحظة فخر لنا أن نحظى بتقدير من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يقع الاختيار على سيارتنا الرياضية Fenyr SuperSport لتكون السيارة الفائزة لسحب السيارات الخارقة خلال مهرجان دبي للتسوق. من خلال مقرنا الرئيسي في دبي، مع التخطيط لنقل كل الإنتاج قريباً إلى هنا، يسعدنا أن ندعم وضع دبي على الساحة العالمية للسيارات والاعتراف بجهودنا».

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا أن نمنح سيارة Fenyr SuperSport لأحد الفائزين من سعداء الحظ من خلال سحب السيارة الخارقة في مهرجان دبي للتسوق، حيث تعد واحدة من أكثر السيارات شهرة وابتكاراً وتميزاً على مستوى العالم، والتي تعكس أهداف وطموحات وروح مهرجان دبي للتسوق. ونحن فخورون للغاية بمساهمة علامة تجارية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها مثل دبليو موتورز في النجاح المتواصل لفعالية التسوق والترفيه الرائدة في دبي، والمساعدة على تعزيز مكانة دبي كوجهة مميزة للزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم».

يبدأ السحب على السيارة الخارقة خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 ويستمر حتى الإعلان عن الفائز سعيد الحظ في 30 مارس/ آذار 2021. وستُباع 3500 تذكرة عبر الإنترنت؛ ويحق لمن يشتري تذكرة؛ الحصول على نموذج مصغر لسيارة Fenyr SuperSport.

ستشهد الحملة عرض سيارة Fenyr SuperSport ضمن صندوق زجاجي ضخم، تتنقل حول أشهر معالم إمارة دبي.