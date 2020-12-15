شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: مجلس الشيوخ سيكون داعما أساسيا للمواطن واستقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس سيكون داعما أساسيا للمواطن المصرى فضلا عن دعمه المطلق للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أمن واستقرار الوطن بأكمله.
وتوقع تيسير مطر في تصريحات اليوم الثلاثاء، حدوث نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية عندما ينعقد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يضم كوكبة من الشخصيات العامة والسياسيين والمتخصصين مما يجعله قاردا على أداء دوره المنوط به بشكل جيد.
وأوضح أن ما ظهر داخل أروقة مجلس الشيوخ خلال وضع لائحته يؤكد أن هناك خبرات وشخصيات تعكس إرادة الشعب المصري العظيم ولديها إصرار على مواجهة الأفكار الظلامية والعنف والإرهاب وكل ما يحاك بالدولة المصرية من مؤامرات خارجية وداخلية، وخاصة من تلك الدول التي تعادي مصر بشكل علني.
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