بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح "كورونا" في الولايات المتحدة

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار اليوم الأحد، عن بدء توزيع اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، المعتمد في الولايات المتحدة.
وقال الوزير الأمريكي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "تويتر": "بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على إعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، مشيرا إلى وجود فريق مختص سيقوم بمراقبة وإيصال اللقاح.
المصدر: RT
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