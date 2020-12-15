روسيا تفرض رسوما على صادرات القمح

وضعت الحكومة الروسية حصص تصدير لصادرات الحبوب من روسيا للفترة من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو 2021، كذلك فرضت رسوما جمركية على صادرات القمح لتحقيق استقرار في أسعار الطحين والخبز.
وجاء ذلك بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، وأشارالبيان إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على عدد من المراسيم لتحقيق الاستقرار في سوق المواد الغذائية الداخلية، منها مرسوم يتعلق بصادرات القمح إلى الخارج.
وقال البيان إنه "بهدف تثبيت أسعار الدقيق والخبز (فيروسيا)، تم تحديد حصة صادرات القمح والشعير والذرة عند 17.5 مليون طن" في الفترة المذكورة.
كذلك تم الإعلان عن فرض رسوم بقيمة 25 يورو لكل طن من القمح يتم تصديره ضمن حصص التصدير، أما عن الكميات التي ستصدر من خارح حصص التصدير فسنفرض عليها رسوم بنسبة 50%، لكن ليس أقل من 100 يورو للطن.
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