رئيس الإمارات يبعث برقية تهنئة لملك البحرين

أرسل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد

آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتشارك دولة الإمارات، غدا الأربعاء، مملكة البحرين احتفالاتها بيومها الوطني الـ 49، الذي يصادف الـ 16 من ديسمبر من كل عام.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الاحتفال يأتي تحت شعار “البحرين

– قلب وعين” حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني ومظاهر احتفالية في مطارات الدولة واستقبال الزوار البحرينيين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

وترتبط الإمارات والبحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما والذي وصل خلال العام 2019 إلى ما يعادل 28.7 مليار درهم.