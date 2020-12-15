أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

دعا أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، نواب مجلس الأمة الجديد إلى وضع برنامج إصلاحي شامل، والابتعاد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال أمير الكويت، خلال افتتاح أولى جلسات أول مجلس أمة ينتخب بعد توليه الحكم خلفا للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه "على يقين بعمل الحكومة والمجلس كفريق واحد"، مؤكدا على أن "التحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل لوضع الحلول الناجعة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووجه الأمير كلامه إلى النواب قائلا: "الشعب وضع ثقته بكم، وهي أمانة في أعناقكم"، مشيرا إلى أن

"الجميع يستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان جهود وإنجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو الأمير الراحل".

وأضاف : "تدركون ما يجري من تطورات في المنطقة، وأمامكم تحديات جسيمة.. لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات وتصفية الحسابات".

وكان الأمير الشيخ نواف الأحمد قد أصدر أمس الاثنين مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري، على تعيين 15 وزيرا.