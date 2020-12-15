الصحة السعودية: بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين.

وأكدت وزارة الصحة السعودية فاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة

مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضيين اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة. أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40 ، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود والخطوات الاستباقية التي قامت بها السعودية منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.