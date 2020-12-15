بوتين يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:19 صباحاً - منذ 47 دقيقة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية .

وأعرب الرئيس بوتين في برقية التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه، وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وأنهما قادرتان، رغم الاختلافات، على حل عديد القضايا والتحديات، التي يصطدم بها العالم الآن.

وأوضح بوتين أنه اعتبارا لذلك فإن التعاون الروسي – الأمريكي، الذي يستند إلى مبدأ التساوي في الحقوق والاحترام المتبادل، بإمكانه أن يستجيب لتطلعات شعبي البلدين والمجتمع الدولي عموما.

وقال بوتين في برقية التهنئة: “من جهتي مستعد للتفاعل والتواصل معكم”.

وفاز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة .

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

وبناء على نتائج نوفمبر/ تشرين الثاني حصل بايدن على 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مساء الإثنين مواطنيه إلى ”طيّ صفحة“ الانتخابات وتوحيد صفوفهم، وذلك في خطاب سيلقيه بعد أن يدلي أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم لتأكيد فوزه رسميا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.