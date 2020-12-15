بسبب مضاعفات كورونا.. وفاة مسؤول عسكري كبير في طنجة

توفي، مساء أمس الاثنين، الكولونيل منصف تيسير، القائد الإقليمي للقواة المساعدة في عمالة طنجة – أصيلة.

الهالك تم نقله، مطلع الشهر الماضي، إلى المستشفى العسكري في الرباط، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وخلفت وفاة المسؤول العسكري المذكور صدمة لدى أصدقائه، ومعارفه، وعناصر القواة المساعدة في طنجة.