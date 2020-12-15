مجلس المستشارين: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء “خطوة غير مسبوقة وتحمل أكثر من دلالة”

اعتبر مجلس المستشارين قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باعترافها بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أراضيها الصحراوية، “خطوة غير مسبوقة وتحمل أكثر من دلالة في ظل الظروف الراهنة”.

وأفاد بيان لمكتب مجلس المستشارين، بأنه يعبر عن “تقديره العميق للولايات المتحدة الأمريكية إثر تجديد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، والذي وصفه البيت الأبيض، على موقعه الرسمي، ب”الاقتراح الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء”.

كما ثمن قرار الإدارة الأمريكية فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وانخراطها في دعم التنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في أفق تعزيز “الشراكة القوية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى تحالف استراتيجي يشمل جميع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك”.

وفي سياق متصل، ثمن مكتب مجلس المستشارين مضامين ودلالات الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والذي أكد فيه موقفه “الداعم للقضية الفلسطينية، وتأييد المملكة المغربية لحل الدولتين، وتأكيد جلالته، بصفته رئيسا للجنة القدس، على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى”.

كما أشاد بتأكيد الملك على تعهد المغرب ب”توظيف كل التدابير والاتصالات التي اتفق عليها جلالته مع الرئيس الأمريكي، من أجل دعم السلام بالمنطقة، وكذا التزام المغرب الدائم بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.