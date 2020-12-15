مراكش.. أزيد من 1,13 مليون شخص سيستفيدون من عملية التلقيح ضد كوفيد-19

قال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمراكش، عبد الكريم مستعيد، أمس الإثنين، إن أزيد من 1.13 مليون شخص سيستفيدون من عملية التلقيح ضد كوفيد -19 على مستوى عمالة مراكش.

وأوصح مستعيد، في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية لمركز التلقيح “كاستور” للإشراف على التحضيرات لحملة التلقيح المكثفة، أن مندوبية الصحة بمراكش قامت بتعبئة 67 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية كمراكز مخصصة لتقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى عمالة مراكش، بالإضافة إلى وحدات متنقلة تهدف إلى تقريب اللقاحات من سكان الدواوير النائية.

وأبرز مستعيد أن المندوبية قد عبأت في اطار استراتيجية العمالة فيما يتعلق بعملية التلقيح المكثفة ضد هذا الوباء، 114 فريقا للتلقيح، أي ما مجموعه 646 اطارا طبيا وشبه طبي وتقني وإداري.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية قد استفادت من عمليات التطوير والوسائل اللوجستية المخصصة لعملية التلقيح المكثفة، بما في ذلك أزيد من 2700 ثلاجة ،والتي أضيفت إلى الموارد اللوجستية المتاحة للمراكز الصحية، بما في ذلك تعبئة جماعية للأطر الطبية و العاملين في المجال الصحي من أجل ضمان نجاح هذه العملية على مستوى عمالة مراكش.

وتهدف هذه العملية الوطنية غير المسبوقة إلى تزويد السكان باللقاح كوسيلة للتحصين ضد الفيروس ومكافحة انتشاره.

ووفقا للتعليمات الملكية، سيتم إعطاء الأولوية، على الخصوص، للعاملين في الخطوط الأمامية، وأساسا رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة.