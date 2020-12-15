شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الامارات يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد و مصليات الدولة وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 18 من ديسمبر الجاري بعشر دقائق وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث.

و دعا إلى الإبتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث و ينشر رحمته و عطاءه وخيره على العباد و البلاد.

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