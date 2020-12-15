شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 9ر3 درجة شرق العقبة الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مرصد الزلازل الأردني رصد هزة أرضية بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر شمال شرق العقبة فجر اليوم الثلاثاء. وأوضح المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الهزة ضربت منطقة شمال شرق مدينة العقبة عند الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. وأوضح المرصد أن الهزة وقعت على عمق 12 كيلومترا، وشعر بها سكان مناطق جنوب الأردن.

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