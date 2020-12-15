شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 5 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 22 ألفا و 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند إلى 9 ملايين و906 آلاف و507 حالات.

وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ السابع من يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 354 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 143 ألفا و 709 حالات.