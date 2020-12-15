الرشيد يعلن عن منح فائدة بنسبة ٧٪؜ على الودائع الثابتة

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن منح فائدة بنسبة ٧٪ للودائع الثابتة، مشيرا الى ان المدة المحددة للفائدة تبلغ سنتان ونصف السنة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم منح المصرف فائدة بنسبة 7% على الودائع الثابتة"، مبينا ان "المدة المحددة لتلك الودائع سنتان ونصف السنة".

وأضاف ان "بامكان المواطنين الافراد والشركات والجمعيات والقطاعات الاخرى فتح حسابات الودائع المذكورة والحصول على الفائدة لدى فروع مصرفنا المنتشرة في محافظات العراق".