أمير الكويت: لم يعد هناك متسع لهدر الوقت في افتعال الأزمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أنه لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الوقت في الصراعات وافتعال الأزمات.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأول مجلس أمة منتخب في عهده، قال أمير الكويت: "نؤكد التزامنا بنهج الشيخ الراحل صباح الأحمد لرفعة وتحقيق التقدم للبلاد".
وتابع: "نشهد تحديات كثيرة تتطلب وضع برنامج إصلاحي شامل لإيجاد الحلول لها".
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