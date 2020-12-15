الامارات.. «صحة دبي» تتيح للمرضى مشاركة الملف الطبي داخل وخارج الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن إطلاق خدمات جديدة ضمن نظام تطبيقها الرسمي «دي اش ايه» ومنها إمكان مشاركة الملف الطبي مع الغير داخل وخارج الدولة مع مراعاة الخصوصية في هذا المجال، والاطلاع على كافة تفاصيل السجل الطبي باللغتين العربية والإنجليزية على متجري أبل واندرويد، حيث تولي الهيئة تحقيق رضا وسعادة المتعاملين من خلال تطبيقها الموحد لكافة خدماتها الذكية والمتوافر حالياً باللغتين العربية والإنجليزية على متجري أبل واندرويد، وفقا للبيان.



وقالت بخيتة إسماعيل محلل نظم أول بإدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي: بات بإمكان مرضى الهيئة ممن لديهم ملفات طبية إرسال تقاريرهم الطبية لأطباء من خارج الدولة للاستشارة الطبية، أو في حال سفرهم للعلاج خارج الدولة لتجنب الفحوص والتحاليل الجديدة وسيكون بإمكان الطبيب المعالج هناك وفي أي مكان في العالم الدخول إلى الملف الطبي للمريض والاطلاع على آخر التحاليل التي قام بإجرائها قبل السفر.

وأوضحت أن التطبيق الذكي يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض، ونتائج تحاليل المختبر والفحوص الطبية ووصفات الأدوية والمواعيد، وخدمات التبرع بالدم، وخدمات اللياقة الطبية، وغيرها من المعلومات التي تهم المرضى والمتعاملين بشكل عام، وذلك لتلبية احتياجاتهم على مدار الساعة.

وبينت أن تطبيق الهيئة يقدم العديد من الخدمات للمتعاملين ومنها على سبيل المثال لا الحصر إمكان التعرف على ملاحظات الطبيب حول نتائج التحاليل المخبرية، وعرض وتحميل هذه النتائج، وإمكان الحصول أو إلغاء أو إدارة الموعد الطبي للشخص أو لأفراد العائلة، وإضافة حسابات العائلة إلى التطبيق، وكذلك تجديد البطاقة الصحية للشخص أو لصديق أو قريب، وإمكان تقييم رحلة المريض من خلال استبانة تتم تعبئتها بعد انتهاء الزيارة الطبية.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح خدمة مشاركة الملف الطبي مع الغير داخل وخارج الدولة مع مراعاة الخصوصية في هذا المجال، والاطلاع على كافة تفاصيل السجل الطبي، وحجز مواعيد لفحص كوفيد-19 ومواعيد الحصول على لقاح إنفلونزا الموسمية، ومتابعة نتائج فحوص اللياقة الطبية، كما يتضمن التطبيق معلومات الصحة واللياقة لحامل التطبيق على مدار اليوم حسب مؤشرات عدد ضربات القلب ومعدل ضغط الدم ومعدل النشاط اليومي وغيرها.

كما يوفر التطبيق ضمن خدماته الجديدة للكوادر الصحية إمكان الاطلاع على الترخيص المهني والتعرف على تاريخ انتهاء الترخيص، ومخالفات الطبيب، وعدد ساعات التعليم الطبي المستمر، والاطلاع على التعاميم الصادرة عن قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضحت بخيتة إسماعيل أن التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي يتميز بسهولة التصفح واختصاره لوقت وجهد المرضى والمتعاملين، إضافة إلى توفير خاصية البحث عن المهنيين الطبيين والمنشآت الصحية بدبي، وخاصية الدردشة مع المعنيين من موظفي الهيئة.