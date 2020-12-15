شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد و مصليات الدولة وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 18 من ديسمبر الجاري بعشر دقائق وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث.



و دعا إلى الإبتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث و ينشر رحمته و عطاءه وخيره على العباد و البلاد.

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