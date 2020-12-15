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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. تسجيل 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 2012 أول أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 400 ألف و826 إصابة.
كما سجلت الوزارة 35 حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات جراء هذا الوباء إلى 6659 حالة.
ويستعد المغرب لبدء عملية التلقيح للوقاية من كوفيد-19 في الأيام المقبلة. وقال القصر الملكي إن اللقاح سيكون مجانا للمغاربة.
وسيتم التطعيم في المرحلة الأولى لمن يعملون في الصفوف الأمامية أمثال رجال الأمن والصحة والتعليم
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