شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. تسجيل 491 وفاة جديدة بكورونا و12030 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 491 وفاة جديدة بفيروس كورونا و12030 حالة إصابة جديدة أمس الاثنين.



وسجلت إيطاليا 65011 وفاة بالفيروس منذ ظهوره في فبراير، وهي أعلى حصيلة وفيات بأوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

كما بلغت الإصابات مليونا و856 ألف حالة حتى الآن.