زلزال بقوة 3.8 ريختر شرق مدينة العقبة شعر به مواطنون في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 4.30 ساعة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف المعهد، أن مركز الزلزال عند خط العرض بلغ 29.5573°N شمالا، وخط الطول بلغ 35.1162E شرقا، وعلى عمق : 20 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، تلقيه إفادات بشعور مواطنين مصريين في مناطق متفرقة بهذه الهزة.

من ناحيته، أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك مؤشر آخر لقوة الزلزال وهو مدى شعور المواطنين به intenisty وبلغ 5.0.

وأوضح القاضي، أنه في الغالب لا يؤخذ بهذا المؤشر في قياسات الزلازل في المنطقة العربية، لكن دول كثيرة مثل اليابان تعمل به، بالإضافة إلى مقياس ريختر العالمي.​