​رياح وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد الـ72 ساعة المقبلة تقلبات جوية، وفقًا لتحذيرات هيئة الارصاد الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

يوم الثلاثاء

سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى مساء وأمطار متوسطة إلى غزيرة على "الإسكندرية، السلوم، مطروح، رشيد، بلطيم"، أمطار متوسطة على "دمياط وبورسعيد"، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على "كفرالشيخ، الدقهلية ، البحيرة، الغربية، الشرقية، المنوفية الاسماعيلية، السويس".

يوم الأربعاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية على "رشيد، بلطيم، رفح، دمياط، بورسعيد، العريش"، وأمطار متوسطة على بعض السواحل الغربية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء "الإسكندرية، مطروح ، كفرالشيخ، راس سدر، نخل، كاترين، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، الدقهلية"، وأمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الصعيد "الفيوم، بني سويف، المنيا" نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

يوم الخميس

أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية "دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية "مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم".

اقرأ أيضًا..

- لا تنخدعوا باستقرار الطقس.. الأرصاد: برودة وأمطار ورياح في الأيام الثلاثة المقبلة

- تصل القاهرة في هذا الوقت.. الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة بداية من الغد