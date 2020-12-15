الخرطوم تأسف لطلب مساعدي الملحق العسكري بسفارة لندن اللجوء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لتقدم مساعدي الملحق العسكري بالسفارة في لندن، باللجوء السياسي في بريطانيا، بعد انتهاء عملهما.

ووفقا لموقع "سودان تريبيون"، فقد ساد جدل في السودان إثر تقدم مساعدي الملحق العسكري بسفارة الخرطوم في لندن بطلب اللجوء السياسي في بريطانيا، في ظل حكومة الانتقال التي كفلت الحريات العامة والسياسية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، :"نود أن نوضح أنه بعد انتهاء فترة عمل اثنين من مساعدي الملحق العسكري بسفارة السودان في لندن، في نهاية أغسطس الماضي، وبعد تسوية مستحقاتهما وتسلم تذاكرهما للعودة إلى السودان، قام المعنيان بإعلان رفضهما العودة وعزمهما على طلب اللجوء السياسي".

وأضافت :"تأسف وزارة الخارجية لاتخاذ مساعدي الملحق العسكري المذكورين قرارهما الشخصي المعني دون تقدير للاعتبارات العامة المتعلقة بالوظيفة الرسمية التي كانا يؤديانها".

وتعهت وزارة الخارجية بالعمل على "تأكيد التزام جميع العاملين فيها بالنظم والضوابط والاعتبارات ذات الصلة"، نافية تقدم أي من العاملين الآخرين في السفارة بطلب الحصول على اللجوء السياسي، ومؤكدة على أن "جميع العاملين فى السفارة يقومون بأداء واجباتهم الموكلة إليهم".