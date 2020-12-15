الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يوليو

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 ألفاً و65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند إلى 9 ملايين و906 آلاف و507 حالات.

وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية، أن هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ السابع من يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 143 ألفاً و709 حالات.

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